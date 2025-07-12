Скапінцев дебютував за Портленд у Літній лізі НБА
Центровий провів 16 хвилин на майданчику та допоміг впевнено перемогти
20 хвилин тому
Дмитро Скапінцев забив данк за Портленд
Український центровий Дмитро Скапінцев отримав ігровий час у Літній лізі НБА, де його Портленд Трейл Блейзерс розгромив Голден Стейт Ворріорз із рахунком 106:73.
24-річний українець провів на майданчику 16 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 2 блок-шоти, один раз втратив м’яч та зібрав 5 фолів. Його показник ефективності склав +15.
Найрезультативнішим гравцем Портленда став Раян Руперт із 23 очками.
Наступний матч Портленд зіграє 14 липня проти Філадельфії у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, раніше в Літній лізі НБА дебютував за Бостон Максим Шульга.