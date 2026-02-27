Сьогодні збірна України зіграє з Іспанією у другому ігровому вікні кваліфікації ЧС-2027
Матч відбудеться у Латвії
Фото: ФБУ
27 лютого чоловіча команда України з баскетболу проведе матч третього туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 з Іспанією.
Обидві збірні підходять до зустрічі на тлі двох перемог на старті відбору над Данією та Грузією, тож за результатами зустрічі буде визначений одноосібний лідер групи A. Трансляція зустрічі пройде на телеканалі Суспільне Спорт. Початок – о 15:00.
Склад збірної України на гру з Іспанією.