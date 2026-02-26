Збірна України оголосила склад на матч проти Іспанії
Поєдинок кваліфікації ЧС відбудеться 27 лютого в Ризі
1 день тому
Айнарс Багатскіс / Фото: ФБУ
Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася із заявкою на матч відбору чемпіонату світу проти Іспанії. Зустріч відбудеться 27 лютого в Ризі та розпочнеться о 15:00.
До складу на гру увійшли 12 баскетболістів: Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Михайло Бублик, Денис Лукашов, Віталій Зотов, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, Данііл Шеліст, Артем Пустовий і Дмитро Скапінцев.
Матч матиме статус номінально домашнього для української команди.
Нагадаємо, через травми не зіграють Юсуф Санон та Максим Кличко.