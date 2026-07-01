Сергій Разумовський

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить виступати за Юта Джаз у сезоні 2026/27. Клуб вирішив не відраховувати захисника до 30 червня, тому його контракт автоматично став повністю гарантованим.

Це означає, що 29-річний українець збереже місце в складі команди та отримає повну суму, передбачену угодою. За інформацією джерела, у наступному сезоні Михайлюк заробить 3,8 мільйона доларів, які тепер гарантовані умовами контракту.

Для українського баскетболіста це стане вже дев'ятим сезоном у найсильнішій баскетбольній лізі світу. За роки виступів у НБА Михайлюк встиг пограти за кілька клубів, а нині продовжить кар'єру в складі Юта Джаз, де отримав можливість регулярно виходити на майданчик.

Минулий сезон став одним із найстабільніших у кар'єрі українця. У регулярному чемпіонаті Михайлюк взяв участь у 50 матчах, демонструючи в середньому 9,4 очка, 2,5 підбирання та 1,9 результативної передачі за гру. Такі показники дозволили йому відігравати помітну роль у ротації команди та вкотре підтвердити свій рівень на найвищому рівні.

Наразі Михайлюк перебуває в розташуванні національної збірної України, яка проводить підготовку до старту кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Уже 2 липня українська команда проведе один із ключових поєдинків відбіркового циклу, зустрівшись зі збірною Грузії.