Україна втратила перевагу в 17 очок і поступилася Анголі на старті підготовки до ЧС-2027
Найрезультативнішим гравцем синьо-жовтих стал Святослав Михайлюк, який набрав 22 очки
27 хвилин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України з баскетболу провела перший товариський поєдинок у межах підготовки до кваліфікації ЧС-2027. У Ризі українці поступилися національній команді Анголи.
Протягом зустрічі синьо-жовті мали перевагу в 17 очок, а перед заключною чвертю попереду була Україна — 72:64. Проте африканська збірна зуміла оформити камбек, виконавши переможний двоочковий кидок за 2,2 секунди до фінальної сирени.
Найрезультативнішим гравцем у складі української команди став Святослав Михайлюк, який набрав 22 очки.
Контрольний матч
Україна – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)
Наступний контрольний поєдинок підопічні Айнарса Багатскіса зіграють 28 червня на виїзді проти збірної Литви. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.
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