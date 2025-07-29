Стало відомо, коли Дончич підпише чотирирічний контракт з Лейкерс
Словенець стане обличчям франшизи на тлі ймовірного відходу Леброна Джеймса
близько 2 годин тому
26-річний словенський захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич планує підписати чотирирічний контракт на 249 мільйонів доларів після завершення рекламного туру США як амбасадора Jordan, повідомляє Clutch Points.
Тур завершиться 2 серпня в Лос-Анджелесі, де Лука може зустрітися з генеральним менеджером клубу Робом Пелінкою для узгодження угоди.
Дончич перейшов до Лейкерс 2 лютого 2025 року в обміні, коли Ентоні Девіс відправився до Даллас Маверікс. Новий контракт укріпить статус Луки як лідера команди та стане ключовим кроком для Лейкерс у новому сезоні на фоні можливого відходу Леброна Джеймса.
Нагадаємо, Дончич влітку позбавився від зайвої ваги.