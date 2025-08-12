Олег Гончар

Український розігруючий Максим Шульга наразі має двосторонній контракт із клубом НБА Бостон Селтікс. Перед цим клуб обрав його під 57-м номером у другому раунді драфту НБА. Деталі про контракт українця повідомив портал hoopsrumors.com.

Шульга має частково гарантовану зарплату в розмірі 85 300 доларів і наступного літа стане обмежено вільним агентом.

Зазвичай, клуби НБА підписують гравців другого раунду драфту на дворічні двосторонні угоди, але Селтікс» поки не уклали подібний контракт із 46-м піком драфта Амарі Вільямсом.

Двосторонній контракт дозволяє Шульзі виступати як за основну команду Бостон Селтікс, але з обмеженням до 50 матчів у регулярному сезоні, так і за їхній фарм-клуб Мен Селтікс у G-Лізі.

Нагадаємо, Бостон шокував всіх, скоротивши за 20 днів витрати на зарплати на $301 млн.