Стів Неш повертається до Фінікс Санс
Легенда клубу отримав адміністративну роль
14 хвилин тому
Власник Фінікс Санс Мет Ішбія в Twitter оголосив, що дворазовий MVP НБА Стів Неш приєднався до клубу як старший радник.
За словами Ішбії, Неш є втіленням Фінікс Санс, оскільки він легенда клубу.
«Стів Неш був видатним гравцем і справжнім символом Фінікс Санс. Його характер, витривалість і жага до перемог свого часу визначали обличчя клубу. Тепер я радий вітати Стіва офіційно в нашій організації — він допоможе формувати наше майбутнє».
Неш виступав за Фінікс у 1996–1998 та 2004–2012 роках. Після завершення кар’єри він працював консультантом у Голден Стейт і головним тренером Брукліна. У 2025 році Неш був співведучим подкасту Леброна Джеймса Mind the Game.
