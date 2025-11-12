Оклахома розгромила Голден Стейт, Михайлюк допоміг Юті знищити Індіану
Бостон поступився Філадельфії, Бруклін програв Торонто
27 хвилин тому
Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк – Мемфіс 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27)
Нью-Йорк: Брансон 32 + 10 передач + 6 втрат, Бріджес 22 + 7 підбирань, Таунс 21 + 13 підбирань, Анунобі 16, Шемет 10 – старт; Кларксон 13, Макбрайд 9, Харт 8 + 8 передач, Ябуселе 2.
Мемфіс: Джарен Джексон 19 + 5 втрат, Веллс 18, Морент 16 + 10 передач + 8 втрат, Лендейл 8 + 8 підбирань, Колдуелл-Поуп 4 – старт; Альдама 19 + 7 підбирань, В. Вільямс 14 + 9 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Спенсер 11, Кауард 11, Кончар 0.
Філадельфія – Бостон 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23)
Філадельфія: Максі 21 + 9 передач, Драммонд 14 + 13 підбирань, Убре 12 + 7 підбирань, Уотфорд 7, Еджкомб 6 – старт; Едвардс 22, Граймс 18, Бона 2, Вокер 0, Маккейн 0.
Бостон: Браун 24, Уайт 18 + 7 передач, Кета 8 + 10 підбирань, Прітчард 5, Майнотт 3 – старт; Саймонс 17, Гарза 9 + 8 підбирань, Уолш 8 + 7 підбирань, Гонсалес 5, Хаузер 3 + 7 підбирань.
Оклахома-Сіті – Голден Стейт 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 28 + 11 передач, Холмгрен 23 + 11 підбирань, Мітчелл 17, Хартенштайн 8 + 7 підбирань, Уоллес 3 – старт; Джо 18, Джейлін Вільямс 12, Карузо 8 + 5 перехоплень, Дженг 5, Барнхайзер 4, Янгблад 0.
Голден Стейт: Кумінга 13 + 5 втрат, Батлер 12, Каррі 11, Пост 6, Др. Грін 3 – старт; Спенсер 12, Подземські 10, Муді 10, Річард 9, Джексон-Девіс 6 + 6 втрат, Хілд 4, Сантос 4, Пейтон II 2.
Бруклін – Торонто 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)
Бруклін: Клекстон 21 + 8 підбирань, Портер 21, Клауні 18 + 8 підбирань, Дьомін 16, Менн 9 – старт; Вілсон 9, Пауелл 6, Етьєнн 3, Сараф 2, Вольф 2, З. Вільямс 2, Мартін 0.
Торонто: Інгрем 25, Куїклі 24 + 8 підбирань, Барнс 15 + 11 підбирань, Барретт 13 + 6 передач, Пелтль 12 + 10 підбирань – старт; Мюррей-Бойлс 9, Дік 6, Волтер 6, Шед 6, Беттл 3, Мобо 0.
Юта – Індіана 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37)
Юта: Маркканен 35, Бейлі 20, Михайлюк 20, Нуркіч 11 + 11 підбирань, Джордж 10 + 7 передач – старт; Сенсабо 16, Філіповські 16 + 7 підбирань, Коллієр 14 + 11 передач, Клейтон 8, Вільямс 2, Харклесс 0.
Індіана: Сіакам 27, Нембхард 25 + 7 передач, Несміт 17 + 7 передач, Бредлі 8, Робінсон-Ерл 6 – старт; Джексон 12 + 10 підбирань, Макконнелл 12, Уокер 11, Шеппард 4, Хафф 3, Морріс 2, Коді Мартін 1.