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Тейтум став першим володарем призу MVP фіналу Східної конференції

«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі півфіналу НБА
Баскетбол НБА
09:40
Тейтум став першим володарем призу MVP фіналу Східної конференції

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум визнаний MVP фінальної серії Східної конференції плей-офф 2022 року.

Названа на честь легенди «Селтікс» Леррі Берда нагорода заснована в цьому році і присуджується лігою вперше. Найцінніший гравець вирішальної серії Заходу Стефен Каррі з «Уорріорз» раніше отримав приз імені Меджіка Джонсона.

«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції. У цьому матчі Джейсон набрав 26 очок, 10 підбирань і 6 передач.

Середні показники Тейтума в серії - 25,0 очка, 5,6 передачі і 8,3 підбору.

Рене Тер Велде
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Теги

Джейсон Тейтум Бостон Селтікс

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