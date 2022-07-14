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Ткаченко: «Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на ЧС-2023 будуть великими»

Форвард збірної України – про поразку від іспанської команди
Баскетбол Збірна України
08:53
Ткаченко: «Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на ЧС-2023 будуть великими»
Іван Ткаченко / Фото - ФБУ
Форвард збірної України Іван Ткаченко в інтерв'ю YouTube-каналу «Overtime» поділився емоціями після матчу кваліфікації ЧС-2023 проти титулованої команди Іспанії, в якому підопічні Айнарса Багатскіса зазнали поразки (76:77).

«Нам не вистачило холодної голови, влучень. Треба було зупинитися на пару атак, а ми навпаки бігли. Іспанці, в свою чергу, гасили наc своїми трехами. Втоми у нас, мені здається, взагалі не було. Ті, хто повинен був відпочити, вони відпочили, а так у нас в команді середній вік 25 років. До того ж тренери розподіляли ігровий час так, що більше 25 хвилин зіграли всього пару гравців».


«Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на чемпіонат світу будуть великі. Головне не думати, що за суперник. На гру з іспанцями ми вийшли з настроєм, знаючи, що можемо з ними грати. Навіть 24 лютого, коли почалася війна, граючи в Кордові, вважаю, ми дали гідний бій: програвали 30, а в четвертій чверті виклалися і скоротили відставання до 14 очок. Хлопці, які були тоді на паркеті, відчули, що ми можемо їх обігравати».


Раніше був оприлюднений календар матчів збірної України на другому етапі кваліфікації ЧС-2023.
Володимир Кириченко
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Іван Ткаченко

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Ткаченко: «Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на ЧС-2023 будуть великими»
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