Олег Гончар

Баскетбольний арбітражний трибунал FIBA виніс рішення у справі між литовським баскетболістом Арнольдасом Кулбокою, його агентами Wasserman France та українським клубом Прометей.

20 липня 2023 року Кулбока підписав контракт на сезон 2023/2024 із зарплатою 350 тисяч доларів та комісією агентів 35 тисяч доларів.

У вересні 2023 року через травму, яка вибила гравця на весь сезон, та фінансові труднощі клубу був підписаний додаток до угоди з новим графіком виплат. Прометей виконував умови до березня 2024 року, але припинив виплати зарплати, комісій і медичних витрат.

Прометей пояснював невиплати неможливістю переказів за кордон з України, але трибунал відхилив цей аргумент.

Трибунал зобов’язав Прометей, який у 2024 році припинив існування, виплатити Кулбоці 194 442 доларів невиплаченої зарплати з відсотками, 1 120 євро медичних витрат, а агентам Wasserman France – 17,5 тис. доларів комісії з відсотками. Клуб також сплатить 8 тис. євро арбітражних витрат, 12,5 тис. євро юридичних витрат позивачів і видасть довідку про сплату податків.

