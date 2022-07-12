Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду
Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА
Ліга проводила даний етап чемпіонату останні два роки
НБА / Фото - boardroom.tvРада керуючих НБА затвердить турнір плей-ін як постійну частину майбутніх сезонів ліги. Про це в Twitter повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровскі.
Раніше комісіонер Асоціації Адам Сільвер заявляв, що ліга обговорює можливість збереження турніру плей-ін, який проводили останні два роки.
За підсумками регулярного чемпіонату команди, які посіли з сьомого по десяте місце в обох конференціях, братимуть участь в міні-турнірі, за підсумками якого будуть визначатися ще чотири учасники плей-офф ліги.
Раніше стало відомо, що «Філадельфія» і 32-річний захисник Джеймс Харден домовилися про новий контракт.
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