Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА

Ліга проводила даний етап чемпіонату останні два роки

НБА / Фото - boardroom.tv

Рада керуючих НБА затвердить турнір плей-ін як постійну частину майбутніх сезонів ліги. Про це вповідомляє інсайдер ESPNРаніше комісіонер Асоціаціїзаявляв, що ліга обговорює можливість збереження турніру плей-ін, який проводили останні два роки.За підсумками регулярного чемпіонату команди, які посіли з сьомого по десяте місце в обох конференціях, братимуть участь в міні-турнірі, за підсумками якого будуть визначатися ще чотири учасники плей-офф ліги.Раніше стало відомо, що «Філадельфія» і 32-річний захисникдомовилися про новий контракт.