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Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА

Ліга проводила даний етап чемпіонату останні два роки
Баскетбол НБА
13:52
Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА
НБА / Фото - boardroom.tv
Рада керуючих НБА затвердить турнір плей-ін як постійну частину майбутніх сезонів ліги. Про це в Twitter повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровскі.

Раніше комісіонер Асоціації Адам Сільвер заявляв, що ліга обговорює можливість збереження турніру плей-ін, який проводили останні два роки.

За підсумками регулярного чемпіонату команди, які посіли з сьомого по десяте місце в обох конференціях, братимуть участь в міні-турнірі, за підсумками якого будуть визначатися ще чотири учасники плей-офф ліги.

Раніше стало відомо, що «Філадельфія» і 32-річний захисник Джеймс Харден домовилися про новий контракт.
Володимир Кириченко
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