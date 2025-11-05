Олег Гончар

Генеральний директор Євроліги Паулюс Мотеюнас висловився про деталі перемовин з НБА щодо потенційної нової ліги в Європі. Слова функціонера навів портал Eurohoops.net.

«Ми перебуваємо у найкращій формі за всю історію. За останні два сезони дохід Євроліги зріс на 45%. З’явилися нові спонсори, телевізійна аудиторія за п’ять років збільшилася на 30%, а минулого сезону матчі турніру відвідали понад три мільйони уболівальників — це абсолютний рекорд. Ситуація розвивається чудово. Зі спортивної точки зору розширення до 20 команд стало важливим кроком уперед: тепер будь-яка команда здатна перемогти будь-кого, адже непереможних більше немає. Ми прагнемо зберегти цей рівень конкуренції».

За словами Мотеюнаса, вони продовжують діалог з НБА, але відчувають брак прогресу, оскільки пропозиції Євроліги ігноруються, американці дотримуються свого плану запуску ліги з містами та командами.

Мотеюнас вважає це неправильним шляхом і поганими новинами, оскільки в Європі немає потреби в п’ятій лізі, НБА лише нашкодить, якщо не змінить підхід.

НБА планує запуск у Європі в 2027-му оці з командами в Берліні, Мілані, Мадриді та іншими містами.

Нагадаємо, Олексій Лень близький до дебюту за Реал у класико з Барселоною.