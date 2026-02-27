Україна друга в групі відбору на ЧС-2027 після поразки від Іспанії
близько 2 годин тому
Збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у третьому матчі європейського відбору на чемпіонат світу-2027. Після трьох турів команда посідає друге місце в групі.
Перший раунд кваліфікації триватиме до 5 липня. До наступного етапу вийдуть три найкращі збірні з чотирьох у групі.
Турнірна таблиця після трьох матчів:
Іспанія — 6 очок (3 перемоги, 0 поразок)
Україна — 5 (2–1)
Грузія — 4 (1–2)
Данія — 3 (0–3)
Українська команда зберігає шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації.