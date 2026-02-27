Олег Гончар

Збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у третьому матчі європейського відбору на чемпіонат світу-2027. Після трьох турів команда посідає друге місце в групі.

Перший раунд кваліфікації триватиме до 5 липня. До наступного етапу вийдуть три найкращі збірні з чотирьох у групі.

Турнірна таблиця після трьох матчів:

Іспанія — 6 очок (3 перемоги, 0 поразок) Україна — 5 (2–1) Грузія — 4 (1–2) Данія — 3 (0–3)

Українська команда зберігає шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації.