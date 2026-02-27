Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2027
Матч-реванш команд відбудеться 2 березня
близько 8 годин тому
Фото: FIBA
Чоловіча команда України з баскетболу на старті другого ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу-2027 поступилася Іспанії 66:86.
Українці на велику перерву йшли з мінімальною перевагою, але не зуміли стримати суперника у третій та четвертій чвертях. Найрезультативнішим гравцем у складі «синьо-жовтих» став розігруючий Олександр Ковляр, який набрав 15 очок.
Кваліфікація ЧС-2027
Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)
Відзначимо, що команди проведуть гру-реванш вже 2 березня.