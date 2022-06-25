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Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі

1 липня наша команда проведе гру відбору на чемпіонат світу
Баскетбол Збірна України
25 червня 23:02
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі

Чоловіча збірна України поступилася Португалії в товариському матчі, яким завершувався тренувальний збір в Віана-ду-Каштелу.

Після перемоги над Словаччиною (75:61) Айнарс Багатскіс провів кілька змін у складі. Наша команда впевнено вела поєдинок і в третій чверті переважала в рахунку в 15 очок. Однак заключна 10-хвилинка виявилася вкрай невдалою.

Зрештою, за хвилину до кінця гри португальці вийшли вперед, а українці так і не змогли на це відповісти.

Тепер наша збірна повернеться до Риги, до 1 липня проведе матч відбору на чемпіонат світу-2023 проти Грузії.

Товариський матч

Україна –Португалія 76:77 (26:21, 23:17. 19:18, 8:21)

Україна: Зотов 0, Павлов 8, Сидоров 5, Ковальов 2, Пустовий 14 – старт; Санон 14 – 4 втрати, Петров 10 + 7 підбирань, Мішула 7, Скапінцев 6 + 5 підбирань, Крутоус 5, Ткаченко 3, Кравцов 2

Статистика матчу.

Сергій Лук'яненко
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