Українець Шульга після драфту приєднався до найтитулованішого клубу в історії НБА
Розігруючий стане третім гравцем з України у Бостон Селтікс
22 хвилини тому
Фото: ФБУ
Розігруючий захисник Максим Шульга був обраний під 57-м піком на драфті НБА-2025.
Права на українця належали Орландо Меджик, але після обміну розігруючий опиниться у найтитулованішому клубі НБА Бостон Селтікс. Відзначимо, що Шульга може стати третім українцем в історії «кельтів».
Раніше за Селтікс виступали Віталій Потапенко та Святослав Михайлюк (став чемпіоном у сезоні-2023/24). Також у системі Бостона був Дмитро Скапінцев, який грав за команду Мейн Селтікс у G-лізі.
Нагадаємо, що Оклахома-Сіті стала новим чемпіоном НБА.