Олег Шумейко

Розігруючий захисник Максим Шульга був обраний під 57-м піком на драфті НБА-2025.

Права на українця належали Орландо Меджик, але після обміну розігруючий опиниться у найтитулованішому клубі НБА Бостон Селтікс. Відзначимо, що Шульга може стати третім українцем в історії «кельтів».

Раніше за Селтікс виступали Віталій Потапенко та Святослав Михайлюк (став чемпіоном у сезоні-2023/24). Також у системі Бостона був Дмитро Скапінцев, який грав за команду Мейн Селтікс у G-лізі.

Нагадаємо, що Оклахома-Сіті стала новим чемпіоном НБА.