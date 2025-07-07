Український бігмен зіграє у Літній лізі НБА
Скапінцев потрапив у заявку Портленда
близько 1 години тому
Фото: Ріп-Сіті Ремікс
Український центровий Дмитро Скапінцев виступить у Літній лізі НБА.
Бігмен увійшов у заявку Портленда на змагання. Відзначимо, що минулий сезон Скапінцев провів у фарм-клубі Трейл Блейзерс Ріп-Сіті Ремікс, який виступає у G-Лізі. За 26 матчів Дмитро у середньому набирав 10.1 очка, 8.2 підбирання, 2.9 передачі та 1.8 блок-шоти за 27 хвилин на майданчику.
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