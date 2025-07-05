Розігруючий захисник Максим Шульга висловився про приєднання до Бостона після драфту НБА. Слова новачка Селтікс наводить basket.com.ua:

Я можу сказати, що вибір на драфті і перехід в Селтікс – сюрреалістичне відчуття. Щось таке, до чого складно підібрати слова. Те, в що до кінця не можеш повірити, але воно дійсно відбувається. Все виглядає дещо дивним, але загалом нічого не змінилося. Ти просто прокидаєшся наступного дня і розумієш, що все як раніше. Хоча, звісно, треба певний час до звикання, тому що це насправді фантастичний момент.

Я почав займатися баскетболом, тому що мій батько був суддею. Але це ніяк не змінило моє відношення до суддів, воно таке ж, як і в інших гравців. Вже зустрічався з центровим Селтікс Німасом Кветою, з яким раніше грав за Юта Стейт. Він чудовий хлопець. Не віриться, що ми знову одноклубники, але це прекрасно. Квета сказав мені, що сезон новачка буде складним. Знадобиться певний перехідний період. Постараюся навчитися якомога більшого у гравців і тренерського штабу.

Бостон – одна з кращих франшиз НБА, клуб з великою історією. Це мене заспокоює. Моя робота – просто працювати, робити все можливе, грати старанно, і все вийде. Гравці з другого раунду драфту і незадрафтовані повинні робити саме це. Ви бачите відео з роботою головного тренера Джо Маззулли в інтернеті. Він дуже прямолінійний. Називає речі своїми іменами. Нічого не прикрашає. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи з ним.