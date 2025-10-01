Українці в Латвійсько-естонській лізі: Дзюба та Новицький відзначилися очками
Валмієра та ВЕФ здобули переконливі перемоги
близько 3 годин тому
У матчах Латвійсько-естонської баскетбольної ліги українські легіонери Павло Дзюба та Ростислав Новицький взяли участь у перемогах своїх команд.
Валмієра обіграла Огре з рахунком 86:65. Найрезультативнішим у Валмієрі став Мальманіс – 16 очок, у Огре – Кампусс із 20 очками.
Павло Дзюба відіграв за Валмієру 18 хвилин, набрав 6 очок (3/4 двоочкових, 0/1 штрафних), зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 3 фолах та 2 втратах. Рейтинг ефективності +9, плюс-мінус -9.
У іншому матчі ВЕФ розгромив Кейлу 122:74. У складі ВЕФ Кілпс набрав 20 очок + 5 підбирань, Александровс – 14. За Кейлу найкращим став Бернс – 21 очко.
Ростислав Новицький відіграв за ВЕФ 21 хвилину, набрав 13 очок (5/6 двоочкових, 0/2 триочкових, 3/4 штрафних), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах. Рейтинг ефективності +14, плюс-мінус +28.
