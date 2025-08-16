Новицький, Санон та Ковляр – у заявці збірної України на матч зі Швейцарією
Тренерський штаб оголосив склад на гру прекваліфікації чемпіонату світу-2027, яка розпочнеться о 17:00
31 хвилину тому
Збірна України з баскетболу визначилася з ростером на поєдинок проти збірної Швейцарії у рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027.
До складу команди увійшов Ростислав Новицький, який замінив у заявці форварда Володимира Конєва. Разом з ним на майданчику вийдуть ключові гравці збірної – Іссуф Санон та Олександр Ковляр.
Початок зустрічі – о 17:00.
Склад збірної України на матч:
Олександр Ковляр
Єгор Сушкін
Іссуф Санон
Ілля Тиртишник
Михайло Бублик
Іван Ткаченко
Артем Ковальов
Олександр Липовий
Андрій Войналович
Вячеслав Бобров
Ростислав Новицький
В’ячеслав Кравцов
Українська команда сподівається на перемогу у важливому поєдинку та продовження боротьби за вихід до фінальної стадії світової першості.