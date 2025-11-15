Олег Шумейко

Центрова збірної України з баскетболу Євгенія Путра в інтерв’ю ФБУ висловилася про приєднання до національної команди та поділилася очікуваннями від гри у кваліфікації Євробаскету-2027 з Болгарією.

Ти буквально за декілька хвилин після приїзду до Риги з США приєдналася до дівчат на тренуванні. Які перші емоції?

Я в захваті від того, що я змогла це зробити, що мене відпустив тренер і я змогла приєднатися до кваліфікації Євробаскету-2027 і показати себе в матчах проти Болгарії та Азербайджану. Звичайно, зміна часового поясу трохи мене вибила з фізичної форми, але до матчу я буду повністю готова. Різниця в часі велика – сім годин. Хотілося поспати, відчуваю втому, але більше мене переповнюють емоції, що я буду грати, тому це мене не дуже хвилює.

Розкажи про свої перші враження від виступів за Луїсвілл в NCAA.

Я очікувала на жорстку конкуренцію, важку роботу – так воно і є. Але я можу сказати, що це неймовірний досвід. Я щаслива там грати, задоволена тренерами, мені все подобається. Це новий досвід у новому стилі баскетболу – це стосується і захисту, і нападу. Мені здається, що там я зможу відкрити себе з нової сторони.

Які були головні виклики?

Перше – фізична підготовка в них на рівні, це – сто відсотків. Це була найважча передсезонна підготовка, яка була в мене в житті. Також у захисті й нападі там інші правила. Треба було підлаштуватися під більш технічний, швидкий стиль американського баскетболу. Там більше гри один в один.

Як тобі атмосфера в коледжі, яка супроводжує твої виступи за студентську команду?

Люди дуже доброзичливі, постійно посміхаються, підтримують. У нас дуже позитивна енергетика, і це, мені здається, те, чого не вистачає в Європі. Там ти можеш постійно посміхатися, насолоджуватися баскетболом та бути вдячною всьому, що в тебе є.

Чи була можливість подивитися нашу першу гру проти Чорногорії?

Я бачила моменти цього матчу. У нас якраз під час матчу в Чорногорії було тренування, а вже наступного дня – виїзд. Але я бачила, що наші дівчата боролися, і дуже рада, що вони здобули першу перемогу. Сподіваюся, ми здобудемо ще дві.

На чому був акцент на першому для тебе тренуванні, до чого треба готуватися в матчі проти Болгарії?

На цьому тренуванні я хотіла привести себе до форми після довгого перельоту. Моя основна робота – це захист, підбирання, заслони, тому моєю головною роллю в матчі проти болгарок буде продемонструвати якісний захист проти їхніх великих.

Наскільки для тебе було важливо зберегти можливість приїжджати до збірної з США?

Перед підписанням контракту з командою у нас була домовленість про це. Мій головний тренер у Луїсвіллі дуже любить інтернаціональних гравців, і він підтримує Україну. Дуже багато спонсорів команди підтримують Україну, а фани приходять із нашими прапорами. Тому тренер був радий, що в мене буде можливість поїхати в збірну та захистити кольори нашого прапору в такий час. Якщо обирати, він би, звичайно, не хотів, щоб я пропускала декілька матчів, але він розумів, наскільки це важливо для мене та нашої країни, тому він із радістю дав цю можливість.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Болгарія відбудеться 15 листопада. Старт – о 18:30 за київським часом.