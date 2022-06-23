Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
20:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція

В основному раунді старту не буде. «Будівельник» почне свій шлях в Європі з кваліфікації Ліги чемпіонів

Жеребкування відбіркового раунду відбудеться 7 липня
Баскетбол Єврокубки
22:21
В основному раунді старту не буде. «Будівельник» почне свій шлях в Європі з кваліфікації Ліги чемпіонів
«Будівельник» / Фото - ФБУ
«Будівельник» візьме участь в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Понад 70 команд подали заявки на участь в турнірі сезону-2022/23 та 52 з них були схвалені.

Серед 24 команд, які гратимуть з «Будівельником» в кваліфікації, «Унікаха», «Шауляй», «Фрайбург» та інші. Команди розіб'ють на 4 групи по 6 колективів, переможці сикстетів доповнять склад учасників основного раунду.

Кваліфікаційні раунди стартують 21 вересня. Регулярний чемпіонат почнеться 4 жовтня.

Жеребкування кваліфікаційних раундів і регулярного сезону відбудеться 7 липня.

Нагадаємо, що президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до виконавчого директора Ліги чемпіонів FIBA з проханням надати київському «Будівельнику» місце в груповому раунді турніру в сезоні-2022/23.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Будівельник Ліга чемпіонів (баскетбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
Баскетбол Суперліга
15:23
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
Баскетбол Суперліга
21 червня 15:51
«Прометей» подав заявки на участь в Єврокубку і баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23
«Прометей» подав заявки на участь в Єврокубку і баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Баскетбол Єврокубки
16 червня 16:51
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Баскетбол В Європі
02 червня 14:42
Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі
Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі
Баскетбол Суперліга
01 червня 22:58

Новини: Баскетбол

В основному раунді старту не буде. «Будівельник» почне свій шлях в Європі з кваліфікації Ліги чемпіонів
В основному раунді старту не буде. «Будівельник» почне свій шлях в Європі з кваліфікації Ліги чемпіонів
Єврокубки
22:21
Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі
Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі
Збірна України
19:52
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Суперліга
17:17
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
Суперліга
15:23
Кевін Дюрант може покинути «Бруклін»
Кевін Дюрант може покинути «Бруклін»
НБА
22 червня 22:00
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Збірна України
22 червня 13:29
Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Українська Суперліга
22 червня 08:24
Джон Уолл активував опцію гравця на наступний сезон
Джон Уолл активував опцію гравця на наступний сезон
НБА
22 червня 08:10
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Українські легіонери
21 червня 22:22
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини