ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
В основному раунді старту не буде. «Будівельник» почне свій шлях в Європі з кваліфікації Ліги чемпіонів
Жеребкування відбіркового раунду відбудеться 7 липня
«Будівельник» / Фото - ФБУ«Будівельник» візьме участь в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Понад 70 команд подали заявки на участь в турнірі сезону-2022/23 та 52 з них були схвалені.
Серед 24 команд, які гратимуть з «Будівельником» в кваліфікації, «Унікаха», «Шауляй», «Фрайбург» та інші. Команди розіб'ють на 4 групи по 6 колективів, переможці сикстетів доповнять склад учасників основного раунду.
Кваліфікаційні раунди стартують 21 вересня. Регулярний чемпіонат почнеться 4 жовтня.
Жеребкування кваліфікаційних раундів і регулярного сезону відбудеться 7 липня.
Нагадаємо, що президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до виконавчого директора Ліги чемпіонів FIBA з проханням надати київському «Будівельнику» місце в груповому раунді турніру в сезоні-2022/23.
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