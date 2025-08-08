Олег Гончар

В рамках регулярного сезону жіночої НБА (WNBA) Чикаго Скай приймав Атланта Дрім на домашній арені.

Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 86:65, домінуючи в атаці та захисті протягом усієї гри.

За 10 секунд до завершення основного часу на майданчику з’явився предмет інтимного характеру, через що матч негайно зупинили. Персонал арени оперативно усунув проблему, але гру завершили без додаткового часу.

Цей інцидент став четвертим подібним випадком у матчах WNBA за останні 10 днів, викликавши занепокоєння щодо безпеки на аренах ліги.

Відмінність цього епізоду полягала лише в кольорі предмета.

Офіційні представники WNBA і команд поки не надали коментарів, але повторювані випадки можуть призвести до посилення заходів безпеки на іграх.

Нагадаємо, раніше було заарештовано вболівальника за кидання секс-іграшки на матчі жіночої НБА.