Олег Гончар

Центровий і лідер Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма блиснув у матчі проти Чикаго Буллз, принісши команді перемогу 121:117.

21-річний француз провів на паркеті 36 хвилин, набравши 38 очок (11/19 з гри, 6/9 триочкових, 10/10 штрафних), 12 підбирань, 5 передач, 5 блок-шотів та 1 перехоплення. Показник плюс-мінус — +13.

За даними пресслужби Сперс, Вембаньяма увійшов в історію: став першим гравцем НБА, який за один матч набрав 35+ очок, 10+ підбирань, 5+ передач, 5+ реалізованих триочкових і 5+ блоків.

У сезоні-2025/2026 француз в середньому набирає 25,7 очка, 10,7 підбирання, 3,8 передачі та 3,9 блок-шота.