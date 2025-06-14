Олег Шумейко

Член тренерського штабу Монако Сергій Гладир розповів пресслужбі Федерації баскетболу України про приєднання до збірної України у якості асистента Айнарса Багатскіса:

Перша пропозиція була звичайно від Айнарса. Після його призначення на посаду головного тренера він мені зателефонував і запропонував стати асистентом на вікно в лютому. Але в клубі була така ситуація, що головний тренер та асистент мали їхати в збірну Греції, а інший асистент Манучар Маркоїшвілі – в збірну Грузії. Тому тоді я не зміг полишити команду, сказав, що не приїду, але якщо Айнарс буде зацікавлений в моїй кандидатурі і надалі, я з задоволенням приєднаюся. Але є нюанс: я знову ж таки не зможу поїхати в листопаді, адже ви бачили новини – в Євролізі тепер 20 команд. Гадаю, що в наступному сезоні тури Євроліги співпадатимуть із вікнами збірних FIBA, тому я просто фізично не зможу приєднатися до збірної під час вікон у сезоні.

Які очікування від повернення до збірної України – тепер у якості тренера?

Я відчуваю приємне хвилювання, радий що, Айнарс запропонував мені цю роботу. Я цього чекав, я хотів зробити цей важливий крок у тренерській карʼєрі. Це дуже цікавий досвід, я знаю багатьох хлопців, знаю тренера, мені хотілося б зробити свій внесок, сподіваюся, в успіх збірної України і напряму вкласти свою частку в український баскетбол.

В якому форматі вдавалося стежити за українським баскетболом протягом останніх років?

За виступами наших хлопців за кордоном слідкував, читаючи новини, або слідкуючи за ними в соцмережах. Ось нещодавно дивився матчі Санона, Сидорова та Боброва за ризький ВЕФ. Час від часу дивився матчі нашої Суперліги, хотілося розуміти, який зараз рівень чемпіонату, які гравці там виступають. Ну і звичайно дивився матчі національної збірної і дуже вболівав за неї, щоб хлопці потрапили на чемпіонат Європи. Це було б дуже важливо для нашого баскетболу зараз, але життя продовжується, ми туди повернемось.

У нас є молода кров, молоді гравці, які гідні того, щоб грати на чемпіонатах Європи. У нас є гравці, які, незважаючи на війну в Україні, можуть показувати, що вони гідні виступати на цьому рівні. Так, багато баскетболістів поїхало з країни, але з плюсів можна відзначити, що вони отримують новий важливий досвід, граючи за кордоном. На жаль, це сталося через важку ситуацію у нас вдома, але вони продовжують вчитися та стають сильнішими, що в майбутньому, сподіваюся, піде лише на користь нашій збірній.

Наскільки цікаво буде попрацювати в збірній в якості тренера з хлопцями, з якими раніше доводилося грати разом?

Мені немає різниці, чи грав я з ними – зараз я тренер і маю показати, що я вже не партнер по команді. Відносини між гравцями та тренером і гравцями – це різні речі. Я не хвилююся, але дуже чекаю цього моменту, мені цікаво попрацювати зі збірною в цьому форматі.

Нагадаємо, що матчі прекваліфікації ЧС-2027 відбудуться у серпні 2025 року.