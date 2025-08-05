Олег Гончар

НБА активно просуває створення європейської баскетбольної ліги, вимагаючи від команд франчайзинговий внесок у розмірі від $500 млн до $1 млрд, повідомляє Sports Business Jркер.

Представники Євроліги висловлюють скептицизм щодо суми внеску, вважаючи її зависокою для європейських клубів, чиї річні доходи набагато менші ніж у США. Проте НБА обіцяє зростання прибутків через телевізійні права, нові арени та комерційний потенціал бренду. Адам Сільвер зустрічався в Лондоні з інвестиційними фондами CVC, RedBird, Bridgepoint, KKR та представниками турецького "Галатасарая", щоб залучити капітал, зокрема від близькосхідних суверенних фондів.

Ліга планує створити 16 команд, з яких 12 будуть постійними, а чотири зможуть кваліфікуватися щороку. Потенційні нові клуби можуть з’явитися в Лондоні, Парижі, Мілані, Берліні та Манчестері, можливо, на базі футбольних гігантів, таких як "Манчестер Сіті" чи ПСЖ. Запуск ліги очікується не раніше 2028 року.

Нагадаємо, раніше керівник НБА Адам Сільвер зустрівся з керівництвом мадридського Реала.