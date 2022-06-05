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﻿Волков розповів про чотири варіанти проведення наступного сезону Суперліги

Функціонер зазначив, що у них є варіанти з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією
Баскетбол Суперліга
05 червня 22:55
﻿Волков розповів про чотири варіанти проведення наступного сезону Суперліги

Почесний президент ФБУ Олександр Волков розповів про варіанти проведення наступного сезону Суперліги.

«Щодо виступу українських команд за кордоном, то це питання не закрите, воно обговорюється. У нас було багато початкових перемовин: з грецьким баскетболом, з Кіпром, Болгарією, Польщею, Литвою, Туреччиною, Латвією та Естонією. Всі були готові допомагати та знаходити компроміси.

На сьогодні залишилося чотири варіанти. По-перше, у нас є домовленність із польською Федерацію: як тільки ми представляємо конкретну кількість наших клубів з бюджетами і можливістю грати, а Федерація отримує підтримку від держави працювати в цьому напрямку, ми відразу можемо починати процес. Тож один з варіантів, це приєднатися до польського чемпіонату. Ще один варіант, це виділення території для нашої ліги, де не так багато польських команд, але є відповідна інфраструктура, бажано — ближче до кордону з Україною. Поляки чекають наших листів, рішення держави та федерації.

Щодо литовців, то вони не налаштовані приєднувати наші клуби до свого чемпіонату, а готові, як і в Польщі, виділити для нас територію з відповідною інфраструктурою для проведення чемпіонату.

Ну і щодо варіанту з латвійсько-естонською лігою — самі країни дуже хочуть, щоб ми до них приєдналися. Вони готові розширити спільний чемпіонат, тож вони проявляють ініциативу. До того ж латвійці вже допомагають з точки зору підготовки нашої національної збірної. Вони говорять, що готові прийняти стільки клубів, скільки треба.

Але це має бути державне рішення і Міністерство спорту має його схвалити. І поки що ми не розуміємо, скільки у нас є команд в умовах війни, які мають можливість організуватися та підтвердили свою участь.

У нас ще є час — приблизно два тижні, тож чекаємо, чи обговорюватиметься це питання у Мінспорту. Зрозуміло, що у нас зараз в Україні є справи, дуже м’яко кажучи, важливіші. Наскільки я розумію на сьогодняшній день, поки що не підтримується ідея грати в футбол, баскетбол, чи інші види спорту, окремим чемпіонатом за кордоном. Є думка нагорі, що чемпіонат треба проводити в Україні. Якщо рішення про виступ за кордоном прийнято не буде, ФБУ працюватиме на тих умовах, що є. І це ще один варіант.

У нас більшість клубів знаходяться у прифронтовій зоні, тому потрібно працювати над тим, щоб створити формулу проведення чемпіонату. Це нові виклики для федерації і я впевнений, що вона з цим впорається. Ми проходимо шлях, який ще ніхто не проходив. Це буде вперше. Треба спільно з людьми, які зацікавленні у розвитку спорту знайти оптимальний варіант. На сьогодні вся наша баскетбольна спільнота та родина, незалежно від усього, має об’єднатися».

Нагадаємо, раніше стало відомо про три клуби, які хочуть виступати у латвійсько-естонській лізі.

Джерело: basket.com.ua Карен Агабекян
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