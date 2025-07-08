Олег Шумейко

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв’ю ФБУ висловився про участь гравців з НБА у матчах «синьо-жовтих» у прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо після Літньої ліги на приїзд Дмитра Скапінцева. Олексій Лень приєднається до збірної, якщо найближчим часом підпише контракт. Що стосується Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за Бостон у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення по ньому повністю залежить від клубу. Айнарс Багатскіс

Нагадаємо, що у серпні «синьо-жовті» зіграють з національними командами Швейцарії та Словаччини.