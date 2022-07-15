Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Як же без нього? Лукашов знову підписав контракт з «Прометеєм»
Команда з Слобожанського продовжує збирати гравців збірної України
Денис Лукашов / Фото - ФБУРозігруючий збірної України Денис Лукашов знову став гравцем «Прометея». Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Лукашов захищав кольори команди з Слобожанського з 2019 по 2022 рік. Минулий сезон захисник догравав у складі французького «Нансі», з яким виграв другий дивізіон чемпіонату Франції – Лігу ProB.
У 25 матчах сезону Суперліги сезону-2021/22 Лукашов за 20 хвилин на майданчику набирав 7.2 очка, робив 3.0 передачі і 2.9 підбору, реалізуючи 44.6% триочкових.
Раніше «Прометей» оголосив про підписання гравців збірної України Олександра Липового, В'ячеслава Петрова, Іллі Сидорова, Івана Ткаченко та Іссуфа Санона.
Напередодні повідомлялося, що «Прометей» оновив клубний логотип.
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