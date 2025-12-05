Євроліга. Лень допоміг Реалу перемогти, Баварія поступилася Партизану
Хапоель переграв АСВЕЛ
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Реал Мадрид 75:81 (17:17, 24:20, 18:23, 16:21)
Анадолу Ефес: Смітс (21 очко + 3 передачі + 2 передачі), Османі (18+4 підбирання), Бобуа (11+1+5), Кордіньє (10+3+2), Дессер (6+2 підбирання), Хазер (4), Вайлер-Бабб (3+4+9), Лойд (2+5+2).
Реал Мадрид: Хезоня (22+4+4), Лайлс (11+5+1), Океке (10+5+2), Кампаццо (9+6 передач), Маледон (8+3 передачі), Дек (7+3+2), Юль (7+1 підбирання), Лень (4+1 підбиранння), Крамер (3+1 підбирання), Абальде (2 підбирання), Гаруба (7 підбирань), Таварес (3 підбирання).
Жальгіріс – Маккабі Тель-Авів 65:83 (14:22, 16:29, 16:9, 19:23)
Жальгіріс: Франсіско (13+5+7), Браздейкіс (10+6 підбирань), Вільям-Гросс (7+2+2), Райт (7+7 підбирань), Рубставічюс (7+1 підбирання), Тубеліс (6+8 підбирань). Сірвідіс (5+2 підбирання), Улановас (5+3+1), Ло (3+3+1), Слева (2+3 підбирання), Бірутіс (5 підбирань + 1 передача).
Маккабі Тель-Авів: Вокер (23+3 підбирання), Горд (16+9+1), Лундберг (10+3+4), Соркін (8+6 підбирань), Ліф (7+9+2), Сантос (7+2+2), Бріссетт (6+3 підбирання), Райман (4+3 підбирання), Блатт (2+4+4), Кларк (3 підбирання + 4 передачі).
Монако – Париж 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34)
Монако: Окобо (26+4+8), Стразель (22+7 передач), Джеймс (16+3+7), Міротич (14+2+3), Діалло (10+4+2), Блоссомгейм (9+7 підбирань), Макунду (8+3 підбирань), Недович (7+1 передача), Тайс (7+4 підбирання), Тарпі (4+2+1), Хейс (2+1 підбирання).
Париж: Робінсон (24+1+2), Роден (22+5 підбирань), Хіфі (17+1+3), Гоммс (9+3 підбирань), М'Бає (9+4 підбирання), Уаттара (9+2+1), Фає (6+9 підбирань), Кавальєр (4), Морган (3+1+2), Стівенс (1), Еррера (1 підбирання + 1 передача), Шарвен (3 підбирання).
Хапоель Тель-Авів – АСВЕЛ 87:80 (27:17, 20:24, 17:23, 23:16)
Хапоель Тель-Авів: Отуру (18+7 підбирань), Блекні (16+6+4), Мотлі (16+2 підбирання), Вейнрайт (8+3+1), Енніс (8+1+1), Малкольм (6+3+2), Гінат (5), Браянт (4+7+3), Міцич (4+4+6), Джонс (2+1+2).
АСВЕЛ: Де Коло (20+2+3), Вотсон (10+2+6), Ажінса (8+3 підбирання), Масса (8+5+2), Селджаас (8+4 підбирання), Ндіає (7+2+1), Вотьє (6+5+1), Траоре (6+8+3), Лайті (3), Гаррісон (2+2+1).
Партизан – Баварія 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27)
Партизан: Вашингтон (22+1+6), Джонс (21+10+1), Бонга (10+4 підбирання), Калатес (9+4+4), Фернандо (7+4 підбирання), Браун (7+4+2), Паркер (7+3+1), Мілтон (4+1+4), Марінкович (3+2+1), Покушевскі (2+1 підбирання).
Баварія: Дінвідді (25+2+2), Лучич (17+4+4), Ратан-Має (11+2 підбирання), Фойгтманн (10+18+7), Обст (9+2+2), Майк (7+3+1), Гебріел (2+1 підбирання), Голлац (2), Да Сілва (2+3 підбирання).