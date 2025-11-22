Євроліга. Басконія розгромила Баварію, Париж поступився Олімпіакосу
Валенсія вирвала перемогу у Црвени Звєзди
близько 7 годин тому
Басконія – Баварія / Фото - Eurohoops
Вчора, 21 листопада, відбулися 5 матчів регулярного сезону Євроліги.
Сербський Партизан поступився турецькому Фенербахче, іспанська Валенсія перемогла сербську Црвену Звєзду.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Олімпіакос – Париж 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17)
Басконія – Баварія 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14)
Партизан – Фенербахче 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24)
Віртус – Маккабі 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23)
Валенсія – Црвена Звєзда 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13)