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Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»

Ілля Сидоров впевнений в успіху чинного чемпіона Суперліги
Баскетбол Суперліга
17:17
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Ілля Сидоров / Фото - ФБУ
25-річний український захисник «Прометея» Ілля Сидоров прокоментував участь команди з Слобожанського в Єврокубку в сезоні-2022/23.

«Я вважаю, що участь в Єврокубку – крок вперед для українського клубного баскетболу. Велика кількість ігор в одному з найпрестижніших європейських чемпіонатів піде на користь всім гравцям національної збірної, виступаючим за «Прометей». Будемо робити все для того, щоб порадувати наших уболівальників і гідно виступити на європейській арені».


Раніше боси Латвійсько - естонської баскетбольної ліги прийняли рішення про допуск «Прометея» до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні - 2022/23.
Джерело: ua.tribuna.com Володимир Кириченко
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Прометей Ілля Сидоров Єврокубок

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