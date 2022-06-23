Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Захисник «Прометея»: «Участь в Єврокубку – це крок вперед для українського клубного баскетболу»
Ілля Сидоров впевнений в успіху чинного чемпіона Суперліги
Ілля Сидоров / Фото - ФБУ25-річний український захисник «Прометея» Ілля Сидоров прокоментував участь команди з Слобожанського в Єврокубку в сезоні-2022/23.
«Я вважаю, що участь в Єврокубку – крок вперед для українського клубного баскетболу. Велика кількість ігор в одному з найпрестижніших європейських чемпіонатів піде на користь всім гравцям національної збірної, виступаючим за «Прометей». Будемо робити все для того, щоб порадувати наших уболівальників і гідно виступити на європейській арені».
Раніше боси Латвійсько - естонської баскетбольної ліги прийняли рішення про допуск «Прометея» до чемпіонату Pafbet LAT-EST в сезоні - 2022/23.
Коментарі 0