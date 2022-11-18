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Збірна Іспанії обійшла США у рейтингу FIBA
Американці вперше в історії стали другим
18 листопада 17:49
Американці вперше залишили лідируючу позицію з моменту створення рейтингу.
Україна залишилася на 28 місці.
Рейтинг FIBA
18 листопада 2022 року
1. Іспанія – 758,6 очка
2. США – 757,5
3. Австралія – 740,3
4. Аргентина – 734,3
5. Франція – 715
6. Сербія – 710,9
7. Словенія – 704,3
8. Литва – 669,5
9. Греція – 665,9
10. Італія – 646,6
...
28. Україна – 406,7
За прямою трансляцією матчу «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» стежте на телеканалі XSPORT. Початок о 18:55.
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