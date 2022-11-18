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Збірна Іспанії обійшла США у рейтингу FIBA

Американці вперше в історії стали другим
Баскетбол
18 листопада 17:49
Збірна Іспанії обійшла США у рейтингу FIBA
FIBA на офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому збірна Іспанії обійшла США і посіла перше місце.

Американці вперше залишили лідируючу позицію з моменту створення рейтингу.

Україна залишилася на 28 місці.

Рейтинг FIBA

18 листопада 2022 року

1. Іспанія – 758,6 очка

2. США – 757,5

3. Австралія – 740,3

4. Аргентина – 734,3

5. Франція – 715

6. Сербія – 710,9

7. Словенія – 704,3

8. Литва – 669,5

9. Греція – 665,9

10. Італія – 646,6

...

28. Україна – 406,7

За прямою трансляцією матчу «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» стежте на телеканалі XSPORT. Початок о 18:55.
Денис Сєдашов
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Теги

Збірна США (баскетбол) збірна Іспанії (баскетбол)

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