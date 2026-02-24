Олег Гончар

Захисник Іссуф Санон і центровий Максим Кличко не візьмуть участі у найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Іспанії.

Українська команда проведе матчі 27 лютого та 2 березня. Номінально домашню зустріч заплановано в Ризі. Після двох перемог на старті відбору тренери розраховували на стабільну ротацію, однак кадрову ситуацію змінили ушкодження гравців.

Санон не грав і в попередньому ігровому вікні. Кличко виходив на паркет у зустрічі з Данією, але отримав обмежений час. Загалом до підготовки залучено 14 баскетболістів. Саме цим складом команда підходитиме до протистояння з іспанцями.

