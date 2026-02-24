Санон і Кличко не зіграють проти Іспанії у відборі ЧС-2027
Баскетболісти пропустять матчі через травми
11 хвилин тому
Захисник Іссуф Санон і центровий Максим Кличко не візьмуть участі у найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Іспанії.
Українська команда проведе матчі 27 лютого та 2 березня. Номінально домашню зустріч заплановано в Ризі. Після двох перемог на старті відбору тренери розраховували на стабільну ротацію, однак кадрову ситуацію змінили ушкодження гравців.
Санон не грав і в попередньому ігровому вікні. Кличко виходив на паркет у зустрічі з Данією, але отримав обмежений час. Загалом до підготовки залучено 14 баскетболістів. Саме цим складом команда підходитиме до протистояння з іспанцями.
Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила склад на матчі проти України у відборі ЧС-2027.