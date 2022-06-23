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Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі

Українці проведуть ігри упродовж двох днів
Баскетбол Збірна України
19:52
Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі
Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України прибула до Віана-ду-Каштел (Португалія), де продовжить підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомила прес-служба ФБУ.

В складі команди знаходяться 14 гравців, які візьмуть участь в контрольних матчах проти Словаччини та Португалії.

Відзначимо, що 24 червня Україна зіграє проти Словаччини (22:00), а 25 червня (20:00) буде протистояти Португалії.

Нагадаємо, збірна України в Ризі зіграє домашні матчі відбору на ЧС-2023 проти Грузії (1 липня) та Іспанії (7 липня), а 4 липня національна команда в Скоп'є буде протистояти Північній Македонії.


Карен Агабекян
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Теги

збірна України (баскетбол)

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