Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі

Українці проведуть ігри упродовж двох днів

Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України прибула до Віана-ду-Каштел (Португалія), де продовжить підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомила прес-служба ФБУ.



складі команди знаходяться 14 гравців , які візьмуть участь в контрольних матчах проти Словаччини та Португалії.

Відзначимо, що 24 червня Україна зіграє проти Словаччини (22:00), а 25 червня (20:00) буде протистояти Португалії.

Нагадаємо, збірна України в Ризі зіграє домашні матчі відбору на ЧС-2023 проти Грузії (1 липня) та Іспанії (7 липня), а 4 липня національна команда в Скоп'є буде протистояти Північній Македонії.



