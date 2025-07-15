Збірна України U-20 дізналася, з ким зіграє в 1/8 фіналу Євробаскету
Після трьох поразок на груповому етапі українців чекає зустріч із лідером квартету D
близько 2 годин тому
Збірна України U-20, яка посіла четверте місце в групі С, отримала суперника в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, повідомляє FIBA.
Молодіжна команда протистоятиме переможцю групи D — збірній Сербії. Гра відбудеться 16 липня о 15:30 за Києвом.
Сербія виграла всі три матчі групового етапу проти Ісландії (90:76), Словенії (98:54) та Франції (84:65).
Натомість Україна зазнала трьох поразок: від Німеччини (62:65), Бельгії (55:65) та Італії (60:80).
Переможець пари Сербія — Україна в чвертьфіналі вийде на переможця матчу Чехія — Іспанія, а команда, що програє, змагатиметься з переможеним у тій самій парі за місця з 9-го по 16-те. Згідно з регламентом, команди, які програють у 1/8 фіналу, боротимуться за право залишитися в Дивізіоні А, а три найгірші колективи опустяться до Дивізіону В.