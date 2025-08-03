Збірна України з баскетболу втратила Зотова перед стартом відбору
Айнарс Багатскіс підтвердив серйозну травму гравця
близько 2 годин тому
Віталій Зотов
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про втрати команди перед стартом у прекваліфікації до чемпіонату світу-2027.
Багатскіс підтвердив, що команда втратила одного з ключових розігруючих, Віталія Зотова, через травму гомілкостопа, отриману на тренуванні.
Це погана новина, адже Віталій був важливим болхендлером. Але я радий за молодих гравців, які роблять перші кроки в збірній. Вони показали свій потенціал на тренувальних матчах проти Хорватії.
Нагадаємо. що Багатскіс також повідомив, що збірній не допоможуть гравці НБА.