«Будівельник» підпише контракт з екс-захисником збірної Литви
«Здавалося, що граємо у кімнаті для куріння». У «Будівельнику» розповіли про специфічність матчів Балканської ліги
Плєханов заявив, що команда вже пристосувалася до нових реалій
Фото: Будівельник
Головний тренер «Будівельника» Валерій Плєханов в інтерв’ю пресслужбі команди розповів про складності, з якими зіштовхнулися кияни у Балканській лізі:
Після «П’єжі» тут диму майже не було. Там здавалося, що ми граємо у кімнаті для куріння. Специфічна країна, специфічні зали, тут смалять всі і всюди. Так, нам трохи незвично, і ми перший виїзд – були неготові. Зараз, вважаю, що все більш-менш. Знову ж, головне було не «курево», а не дати зали погнати команду суперника.
Нагадаємо, що «Будівельник» здобув першу перемогу у Балканській лізі.
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