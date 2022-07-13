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Зірка НБА Ембіід отримав французьке громадянство

Бігмен бажає виступити на Олімпіаді-2024
Баскетбол НБА
14:49
Зірка НБА Ембіід отримав французьке громадянство
Фото: Marko Popovic

Центровий «Філадельфії» Джоел Ембіід змінив громадянство, повідомляє L`Equipe.

Уродженець Камеруну став громадянином Франції. Близько двох місяців тому стало відомо, що бігмен бажає змінити громадянство, аби виступити на Олімпійських іграх-2024, які пройдуть в Парижі.

Нагадаємо, що ще одна зірка «Філадельфії» пішов на зниження зарплатні.

Олег Шумейко-молодший
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Джоел Ембіід

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