Олег Гончар

Латвійський форвард клубу Дубай Давіс Бертанс відмовився грати в матчах проти російських команд ЦСКА та Зеніт у Суперкубку ВТБ, який відбудеться в Белграді з 20 по 22 вересня, повідомив jauns.lv.

У турнірі також змагатиметься Црвена Звезда.

Бертанс пояснив, що висловив свою позицію тренеру та генеральному менеджеру клубу Дубай, і вони повністю підтримали його рішення.

Латвієць заявив, що не гратиме проти клубів із країн-агресорів і не братиме участі в турнірі, організованому російським ВТБ, навіть у матчі проти Црвени Звезди.

За його словами, тренер раніше не розглядав ситуацію з такої перспективи, але команда поважає його вибір.

Ця позиція Бертанса відображає його принципову відмову від участі в змаганнях за участю російських клубів на тлі війни в Україні.

У складі Дубая 32-річний латвієць готується до дебютного сезону в Євролізі, де клуб отримав wildcard.

Нагадмємо, раніше Лука Дончич заявив, що позбувся зайвої ваги.