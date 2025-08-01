Олег Гончар

Американський захисник Сі Джей Вільямсон оголосив, що в сезоні 2025/2026 виступатиме за чемпіона Суперліги БК Дніпро, хоча клуб ще не підтвердив підписання.

25-річний баскетболіст минулого сезону грав за Рівне, де в 15 матчах набирав у середньому 18,5 очка, 6,6 підбирання, 2,544 передачі та 2,1 перехоплення (РЕ 21,9).

За підсумками сезону 2024/25 Федерація баскетболу України визнала Сі Джея найкращим легіонером Суперліги.

Вільямсон стане першим іноземцем у Дніпрі з 2022 року, коли клуб через війну припинив залучати легіонерів.

Дніпро зіграє у кваліфікації Кубка Європи FIBA зіграє проти румунської Корони Брашов 24 вересня та 1 жовтня.