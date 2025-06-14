Оклахома зрівняла рахунок у фінальній серії плей-офф НБА проти Пейсерс
35 очок Гілджес-Олександера допомогли Тандер здобути перемогу в гостях
близько 1 години тому
Індіана – Оклахома-Сіті / Фото - CNN
Сьогодні, 14 червня, відбувся 4-й матч фінальної серії плей-офф НБА сезону-2024/25.
Оклахома зрівняла рахунок у серії з Індіаною завдяки визначній грі Гілджес-Александера у четвертій чверті.
НБА. Плей-офф. Фінал. Четвертий матч
Індіана – Оклахома-Сіті 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31), рахунок у серії 2:2