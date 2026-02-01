Чемпіонат Європи. Чоловіча естафета. Відеотрансляція
Україну представлять Тищенко, Насико, Боровик та Цимбал
близько 3 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
1 лютого у Норвегії відбудеться чоловіча естафета у рамках чемпіонату Європи-2026 з біатлону.
Трансляція гонки відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – об 11:40 за київським часом.
Склад команди України:
Артем Тищенко – Денис Насико – Роман Боровик – Богдан Цимбал
