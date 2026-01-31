Денис Сєдашов

Український біатлоніст Денис Насико фінішував 18-м у чоловічій гонці переслідування на чемпіонаті Європи-2026 у норвезькому Шушені.

Насико стартував п’ятим за підсумками спринту, однак припустився чотирьох промахів на вогневих рубежах і опинився за межами топ-10. Інший представник України Артем Тищенко, який розпочинав персьют із 22-ї позиції, показав 21-й результат, маючи одне коло штрафу.

Чемпіоном Європи у персьюті став норвежець Ісак Фрей. Срібну нагороду виборов Леонард Пфунд, а бронзовим призером став Сімон Кайзер — обидва представляють Німеччину.

Чемпіонат Європи з біатлону. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+2) 34:44.7

2. Леонард Пфунд (Німеччина, 1+0+0+0) +16.9

3. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+1+1+0) +28.1

...

18. Денис Насико (Україна, 0+0+3+1) +1:49.3

21. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+0) +2:06.6

