У фінському Контіолахті завершилася жіноча індивідуальна гонка другого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2026/27. Найкращий результат серед представниць збірної України показала Олена Городна – вона фінішувала на 42-й позиції.

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Українська біатлоністка безпомилково пройшла перший вогневий рубіж, однак надалі припустилася промаху на другій стрільбі. Ще одну мішень Городна не закрила на четвертому рубежі. У підсумку її стрілецький показник склав 0+1+0+1, а відставання від переможниці – 5 хвилин 14,5 секунди. До залікової зони спортсменці не вистачило двох позицій.

Другою серед українок стала Христина Дмитренко. Першу стрільбу вона завершила без промахів, але на трьох наступних рубежах заробила по одній штрафній хвилині. Її результат – 0+1+1+1 та 55-е місце із відставанням 6 хвилин 12,4 секунди.

Дебютантка дорослого Кубка світу Тетяна Тарасюк фінішувала 67-ю. Два промахи біатлоністка допустила на другому вогневому рубежі, тоді як решту стрільб пройшла чисто. Підсумковий результат Тарасюк – 0+2+0+0, а відставання від лідерки склало 7 хвилин 3,4 секунди.

Анастасія Меркушина завершила гонку на 93-й позиції. Українка шість разів не влучила в мішені: по одному промаху на першій і другій стрільбах та по два – на третій і четвертій. Її стрілецький показник – 1+1+2+2, відставання – 9 хвилин 52,9 секунди.

Перемогу в індивідуальній гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Вона припустилася одного промаху, але все одно випередила найближчу переслідувачку на 22,7 секунди. Срібну медаль виборола представниця Фінляндії Соня Лайнамо, яка закрила всі 20 мішеней. Трійку призерок доповнила француженка Жюлія Сімон, яка також пройшла дистанцію без штрафу.

Кубок світу. Контіолахті. Індивідуальна гонка, жінки

Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) – 41:47,9 Соня Лайнамо (Фінляндія, 0+0+0+0) – +22,7 Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) – +35,4

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42. Олена Городна (0+1+0+1) – +5:14,5

55. Христина Дмитренко (0+1+1+1) – +6:12,4

67.Тетяна Тарасюк (0+2+0+0) – +7:03,4

93. Анастасія Меркушина (1+1+2+2) – +9:52,9