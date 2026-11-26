Після перерви Вікторія не збавила обертів. Уже на 46-й хвилині Кабонго вдруге забив у ворота Бенфіки та оформив дубль. Цей гол встановив остаточний рахунок зустрічі – 4:0. Португальці не змогли відповісти бодай одним результативним ударом і зазнали однієї з найболючіших поразок у поточному єврокубковому сезоні.

Невдовзі перевага Вікторії стала ще більшою. За господарів відзначилися Патрік Грошовскі, колишній нападник Кривбаса Прінс Аду та Крістоф Кабонго. Таким чином, до завершення першого тайму чеська команда вела з рахунком 3:0.

Господарі одразу захопили ініціативу та ще до перерви фактично визначили долю зустрічі. Перший гол Вікторія забила після помилки Бенфіки під час виходу з оборони. На 30-й хвилині Анатолій Трубін невдало зіграв у цьому епізоді, чим скористалися футболісти чеського клубу.

Вікторія Пльзень завдала Бенфіці розгромної поразки в матчі 5-го туру загального етапу Ліги Європи . Чеська команда на власному полі забила португальцям чотири м’ячі, не пропустивши у відповідь жодного.

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У складі Бенфіки на поле вийшли два українські легіонери – воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Обидва футболісти отримали різні оцінки від аналітичних порталів.

Трубін провів повний матч. Попри чотири пропущені голи та помилку, яка передувала першому взяттю воріт, українець здійснив сім сейвів. Саме завдяки його діям Бенфіка не пропустила ще більше м’ячів.

SofaScore оцінив гру Трубіна в 7,7 бала – це найвищий показник серед усіх футболістів португальської команди. Водночас WhoScored був суворішим і поставив українському воротарю 6,3 бала, взявши до уваги чотири пропущені голи та результативну помилку на початку зустрічі.

Судаков провів на полі 45 хвилин, після чого після перерви намагався загострити гру своєї команди. Український хавбек продемонстрував високу точність передач – 36 із 37, або 97%. Також на його рахунку дві вдалі обведення та 43 дотики до м’яча.

Виступ Судакова отримав по 6,9 бала від SofaScore та 6,3 від WhoScored. Попри активність українця, Бенфіка не змогла переломити перебіг матчу й уникнути розгромної поразки.

Після п’яти турів Бенфіка має 12 очок і посідає четверте місце в загальній таблиці Ліги Європи. Для лісабонської команди це стала перша поразка після чотирьох перемог поспіль. Наразі португальці залишаються в топ-8, що дає право напряму вийти до 1/8 фіналу, хоча підсумкове становище може змінитися після завершення всіх матчів туру.

Вікторія Пльзень завдяки розгрому набрала шість очок і піднялася на 19-ту позицію. Цей результат дозволив чеському клубу увійти до зони стикових матчів плей-оф, де розташовані команди з дев’ятого по 24-те місце.

Наступний матч у Лізі Європи Бенфіка проведе 10 грудня на власному полі. Суперником португальців стане грецький ОФІ.

Ліга Європи, загальний етап, п'ятий тур

Вікторія – Бенфіка 4:0

Голи: Грошовскі, 30, Аду, 43, Кабонго, 44, 46

Вікторія: Вігеле, Габріел, Паліщак, Две, Пребсл, Доскі, Мемич (Вишинський, 70), Грошовскі (Сойка, 80), Черв (Піргіч, 70), Кабонго (Ладра, 75), Аду (Відра, 75)

Бенфіка: Трубін, Банжакі, Чіркаті, Араужу, Ель-Каруані, Барренчеа (Судаков, 46), Ману (Пальїнья, 59), Камінський, Лукебакіо (Ечеверрі, 59), Рафа Сілва (Шельдеруп, 59), Павлідіс (Дуран, 83)

Попередження: Габріел (77) – Шельдеруп (79)