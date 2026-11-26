Втратили перевагу у два м'ячі. Олімпіакос Яремчука програв Мілану
Українець провів на полі заключні 23 хвилини
Італійський Мілан здобув вольову виїзну перемогу над грецьким Олімпіакосом у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи.
Футболісти грецької команди повели у рахунку на 31-й хвилині після автоголу голкіпера гостей Майка Меньяна, а на старті другого тайму Жота Сілва подвоїв перевагу Олімпіакоса. Проте втримати переможний результат червоно-білі не зуміли.
На 56-й хвилині Омарі Гатчінсон скоротив відставання ударом із межі штрафного майданчика. На 63-й хвилині Альфаджо Сіссе головою зрівняв рахунок, а на 71-й хвилині ще одна результативна передача Гатчінсона допомогла Крістіану Пулішичу вивести Мілан вперед. Крапку в зустрічі на 90+5-й хвилині поставив Дієгу Морейра.
Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук розпочав поєдинок на лаві запасних і з'явився на полі на 67-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.
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Ліга Європи. 5-й тур
Олімпіакос – Мілан – 2:4
Голи: Меньян, 31, автогол, Ж. Сілва, 49 – Гатчінсон, 56, Сіссе, 63, Пулішич, 71, Морейра, 90+5
У шостому турі основного етапу Ліги Європи Олімпіакос зіграє проти словенського Цельє, а Мілан зустрінеться з англійським Сандерлендом. Обидва матчі відбудуться 10 грудня.
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