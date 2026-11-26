Денис Сєдашов

Італійський Мілан здобув вольову виїзну перемогу над грецьким Олімпіакосом у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи.

Футболісти грецької команди повели у рахунку на 31-й хвилині після автоголу голкіпера гостей Майка Меньяна, а на старті другого тайму Жота Сілва подвоїв перевагу Олімпіакоса. Проте втримати переможний результат червоно-білі не зуміли.

На 56-й хвилині Омарі Гатчінсон скоротив відставання ударом із межі штрафного майданчика. На 63-й хвилині Альфаджо Сіссе головою зрівняв рахунок, а на 71-й хвилині ще одна результативна передача Гатчінсона допомогла Крістіану Пулішичу вивести Мілан вперед. Крапку в зустрічі на 90+5-й хвилині поставив Дієгу Морейра.

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук розпочав поєдинок на лаві запасних і з'явився на полі на 67-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.