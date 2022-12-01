Швеція виграла жіночу естафету на першому етапі Кубка світу. Україна – 15-а
Головний тренер збірної України висловився щодо повторення найгіршого результату в історії в естафетах
Українки фінішували п’ятнадцятими
01 грудня 21:18
Фото: Олександр Кравченко
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко оцінив виступ команди в естафеті на першому етапі Кубку світу.
Про враження від першої естафети сезону
Звісно, ми розраховували на те, що в нас Юля Джима буде в команді, але (через позитивний тест на коронавірус) так вийшло. І Даша Блашко сьогодні виступила не дуже на першому етапі. Ніби за стрільбою непогано, але ногами – не дуже сильно. В Ані Кривонос перші два кола досить непогані, але на останні ще трохи не вистачає. Олена Білосюк, скоріше за все, після вчорашньої гонки, ще не відійшла. А Іра Петренко – у хворобливому стані, тому...
Про проблему з лижним ходом
Олені, найімовірніше, треба дати відпочити. До спринту в нас є день відпочинку, тому думаю, там буде краще. По Даші не можу сказати: щодо неї Юрай Санітра ухвалює рішення: можливо, наступного дня вона буде відкатуватися. Ані дам відпочити, тому що дві важкі гонки були. Сподіваюся, у спринті їй буде легше.
Про готовність Ірини Петренко після хвороби
По Ірі ще думатимемо, залежно від її стану: не знаю, чи буде вона стартувати, чи не буде (у спринті). Почувається вона, чесно кажучи, не дуже добре. Горло в неї болить, стиснуло грудну клітину – не могла дихати. Наче температури немає. Подивимося, як буде після гонки: чи проявиться щось, чи ні.
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